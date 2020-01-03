أزمة نسب.. فضيحة جديدة تلاحق حارس مرمى ريال مدريد

ادعت سيدة بريطانية أنها أنجبت طفلا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من علاقة سرية جمعتهما عندما كان في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني صيف 2018.

ونقلت صحيفة thesun الإنجليزية، تصريحات إلسا إيزاك، التي كانت تعيش في شقة مجاورة لمنزل كورتوا في العاصمة لندن، بقولها أن عامل البريد كان دائما يسلمها الطرود التي تأتي إلى تيبو أثناء فترة غيابه عن المنزل لظروف المباريات أو لتواجده في التدريب.

وكان حارس مرمى تشيلسي آنذاك يتردد على السيدة "المدعية" لاستلام المتعلقات الخاصة به، ومع الأيام تطورت العلاقة، وصار هناك جانب عاطفي لكن بقي في السر.

إقرأ المزيد

وأضافت إلسا: "في البداية قاومت إلحاح كورتوا لكونه متزوجا من مارتا دومينغيز، التي كانت تنتظر إنجاب الطفل الثاني منه، لكن المقاومة لم تدم طويلا واستمرت العلاقة في هدوء حتى قرر كورتوا الانتقال للإقامة في "فيلا خاصة" في حي ويمبلدون بالعاصمة لندن مع مارتا".

وأوضحت إلسا أنها أخبرت الحارس البالغ 27 عاما بشأن اكتشاف حملها منه، لكنه طلب منها إجهاض الجنين في أسرع وقت، إلا أنها رفضت كون العملية خطر على حياتها..

وأنجبت إسا الطفل "إينزو" في تاريخ سبتمبر 2017، وقبل ذلك كان كورتوا قد انفصل عن زوجته مارتا بسبب مشاكل تتعلق بعدم رغبتها في البقاء بإنجلترا وأرادت العودة إلى مدريد خاصة بعد أن أنجبت الطفل الثاني "نيكولاس"، ورغم ذلك أصر على عدم الاعتراف بـ"إينزو" من علاقته السرية من إلسا.

وحاولت إلسا إجبار كورتوا على الاعتراف بالطفل وتولي مسؤولية رعايته والإنفاق عليه بعد سفره إلى العاصمة الإسبانية، لكنه رفض كل ذلك، كون الأمر قد يدمر علاقته مجددا مع زوجته مارتا بعد أن عاد إليها.

وتقوم إلسا بنشر صور عديدة للطفل على حسابها في "انستغرام"، والذي يظهر كثيرا مرتديا زي حارس مرمى ريال مدريد ورقم 13 "الذي يرتديه كورتوا" ومع لقب "بابا" مكان الاسم.

ولم تكن إلسا الوحيدة التي تخرج للعلن لتتحدث عن علاقة غرامية مع حارس عرين النادي الملكي، فكثيرا ما دارت حوله الشائعات وأنباء عن علاقاته الغرامية السرية، لتحيط به أزمات عدة في حياته العائلية.

المصدر: thesun