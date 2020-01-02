محمد صلاح يشعل مدرجات ملعب الأنفيلد بهدف رائع (فيديو)
AFP BARBARA GINDL
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تجري في هذه اللحظات مباراة ليفربول وضيفه شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
وافتتح المصري محمد صلاح نجم "الريدز" باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.
goal by mosalah just on the 3rd minute of the match ♥️#LIVSHUpic.twitter.com/YpISlRRedn— habibah. (@xx_habibah_) January 2, 2020
via : @gifGoals_pic.twitter.com/LqW5z727qS— via : @gifGoals__ (@viagifGoals_) January 2, 2020
المصدر: RT