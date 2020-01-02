عمر السومة يقود الأهلي إلى ربع نهائي كأس السعودية (فيديو)

تأهل أهلي جدة إلى ربع نهائي كأس السعودية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن دور الـ16 من المسابقة.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز، لنجمه السوري عمر السومة الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وأهدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك التعادل وتمديد اللقاء لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ياسر المسيليم يتصدى لركلة الجزاء في الدقيقة "89" 🧤

الفيحاء 0 : 1 #الاهلي#الفيحاء_الاهليpic.twitter.com/IuGTGj0u4H — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020

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المصدر: وكالات