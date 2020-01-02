عمر السومة يقود الأهلي إلى ربع نهائي كأس السعودية (فيديو)
تأهل أهلي جدة إلى ربع نهائي كأس السعودية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن دور الـ16 من المسابقة.
ويدين الأهلي بالفضل في الفوز، لنجمه السوري عمر السومة الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
د82’ هدف للاهلي! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020
#عمر_السومة يفتتح التسجيل
#الفيحاء 0 : 1 #الاهلي
#الفيحاء_الاهلي
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wrJ1HgcZfV
وأهدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك التعادل وتمديد اللقاء لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 89 من زمن المباراة.
ياسر المسيليم يتصدى لركلة الجزاء في الدقيقة "89" 🧤— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020
الفيحاء 0 : 1 #الاهلي#الفيحاء_الاهليpic.twitter.com/IuGTGj0u4H
المصدر: وكالات