إبراهيموفيتش يختار رقم قميصه مع ميلان ويعد جماهير الروسونيري بالانتصارات

وقع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشكل رسمي اليوم الخميس، على عقود انضمامه إلى صفوف ميلان الإيطالي لمدة ستة أشهر.

وذكر الحساب الرسمي لميلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إبراهيموفيتش سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق.

ووصل زلاتان إلى ميلانو صباح اليوم الخميس، حيث أجرى الفحوص الطبية قبل مرحلة توقيع عقده مع النادي.



وقال "إبرا" للصحفيين بعد وصوله: "أنا سعيد جدا، لدي الكثير من الذكريات هنا في نفس المكان.. الشيء المهم أنني في ميلان".

وأضاف: "كنت أقول دائما إن هذا هو بيتي.. أخيرا عدت إلى هنا، رغم أنني لعبت لفرق عديدة لكني عدت".

وقال: "رسالة للجماهير؟ انتظروني في سان سيرو، كي أجعله يقفز مرة أخرى مثلما حدث في السابق".

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وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق "الكالتشيو".

المصدر: وكالات