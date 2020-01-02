 
مباشر
عاجل
جلسة طارئة لمجلس النواب يوم السبت لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

مباراة كرة قدم تتحول إلى معركة دموية بالأسلحة النارية راح ضحيتها 16 شخصا (فيديو)

الرياضة

مباراة كرة قدم تتحول إلى معركة دموية بالأسلحة النارية راح ضحيتها 16 شخصا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n05l

تحولت مباراة ودية لكرة القدم بين نزلاء أحد السجون المكسيكية إلى معركة بالأسلحة النارية، راح ضحيتها 16 شخصا وأصيب فيها خمسة.

وفي تفاصيل الحادث، فأثناء مباراة ودية لكرة القدم بين فريقين من المساجين داخل سجن فارونيل الواقع في مدينة سييناغيلاس بولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك أول أمس الثلاثاء، دعيت إليها عائلاتهم وأصدقاءهم، نشب شجار بين الفريقين تطور إلى عراك ثم إلى تبادل لإطلاق النار بين المساجين أنفسهم، أودى بحياة 16 سجينا وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال.

 يذكر أن الشرطة المكسيكية احتاجت لساعتين ونصف للسيطرة على المعركة الدموية.

وتعهدت السلطات بعد الحادث بتعزيز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية.

إقرأ المزيد
يا فرحة ما تمت.. عداء يخسر الميدالية الذهبية في المتر الأخير بسبب احتفاله المبكر بالفوز (فيديو)
يا فرحة ما تمت.. عداء يخسر الميدالية الذهبية في المتر الأخير بسبب احتفاله المبكر بالفوز (فيديو)

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما