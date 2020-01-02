يا فرحة ما تمت.. عداء يخسر الميدالية الذهبية في المتر الأخير بسبب احتفاله المبكر بالفوز (فيديو)

خسر العداء الأوغندي يعقوب كيبليمو، الميدالية الذهبية في سباق ماراثون ساو باولو البرازيلي لمسافة 15 كم في الثانية الأخيرة، وذلك بسبب احتفاله المبكر بالفوز في السباق.

وفي الأمتار الأخيرة من السباق ظن يعقوب أنه ضمن الفوز في المركز الأول، ورفع يديه محتفلا بالميدالية الذهبية في المتر الأخير من الماراثون.

ولكن الكيني كيبيفوت كاندي الذي كان يجري في المركز الثاني كان له رأي آخر، وظهر فجأة أمام يعقوب وخطف المركز الأول منه وسط حسرة كبيرة من الأوغندي.

ولم يكتف كاندي بالفوز بالميدالية الذهبية، بل حقق رقما قياسيا في السباق قدره 42 دقيقة و59 ثانية، وبفارق ثانية عن يعقوب الذي اكتفى بالمركز الثاني وبدت عليه الصدمة الكبيرة من خسارة الميدالية الذهبية بهذه الطريقة وبهذه البساطة.

Qué final en la San Silvestre de Sao Paulo 😁😁



Gracias a @Gol por la retransmisión pic.twitter.com/9uxdHDroRA — Miguel del Pozo (@ricohill8) December 31, 2019

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المصدر: sports.yahoo.com