بالفيديو.. إساءة طائفية تتسبب في إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي

تسببت هتافات طائفية مسيئة ضد جيمس ماكلين لاعب منتخب إيرلندا في إيقاف مؤقت لمباراة انتهت بفوز ستوك سيتي 5-2 على هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء.

واستهدف بعض المشجعين ماكلين لاعب ستوك بعدما رفض ارتداء شعار زهرة الخشخاش الحمراء على قميص ناديه لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى وبعض الصراعات الأخرى.

وبرر اللاعب ذلك بأحداث "الأحد الدامي" لعام 1972 حين قتلت القوات البريطانية محتجين غير مسلحين، في ديري مسقط رأسه بإيرلندا الشمالية.

وتعرض اللاعب البالغ 30 عاما لهتاف مسيء كان شائعا في أوساط الجناح اليميني ضد الجيش الجمهوري الإيرلندي.

James McClean my hero ❤️🔴⚪️ pic.twitter.com/FJVytUgpcA — George Shenton (@SCFCShenton) January 1, 2020

إقرأ المزيد

واشتكى ماكلين للحكم الذي أوقف المباراة وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي لمكافحة التمييز، مع تحذير المشجعين من إلغاء اللقاء إذا لم تتوقف الإساءات.

وقال مايكل أونيل مدرب ستوك للصحفيين "حظي جيمس بتشجيع لإبلاغ حكم المباراة عن تعرضه لأي إساءة ذات طبيعة طائفية".

المصدر: "رويترز"