بعد الإنذار الغريب.. مورينيو: كنت وقحا مع شخص أحمق (فيديو)

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير باستحقاقه الحصول على إنذار لتجسسه أثناء مواجهة فريقه لساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز الأخير 1-0 في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو "أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت مستحقة، لقد كنت وقحا، لكني كنت غير مهذب مع شخص أحمق".

🎥 مُترجَم: 'كنتُ وقحًا مع أحمق'



✨ بينما انتظر البعض اعتذار جوزيه مورينيو عن توجهه لدكة خصمه ومحاولة قراءة ملاحظات أحد أفراد طاقم تدريب ساوثهامبتون، مورينيو كان وفيًا لعاداته بهذا التعليق: pic.twitter.com/cldd6uPJAR — SIR AHMED (@midopido21) January 1, 2020

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وخلال المباراة، التقطت الكاميرات مورينيو أثناء توجهه إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون، وبدا أنه يتجسس على ما يقوم به المدرب المساعد لأصحاب الأرض بكتابته من تعليمات.

وأثار تصرف مورينيو حالة من الذهول لدى جمهور الفريقين، لكن المدرب البرتغالي أوضح لاحقا أنه والمدرب المساعد لأصحاب الأرض تبادلا بعض الكلمات السيئة، في ظل حالة الإحباط التي كانت تسيطر على البرتغالي أثناء التأخر في النتيجة.

وبعد الواقعة، قام الحكم مايك دين في الدقيقة 67 بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينيو، بسبب دخول المنطقة الفنية للفريق المنافس أثناء المباراة.

المصدر: "تويتر"