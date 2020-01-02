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بعد الإنذار الغريب.. مورينيو: كنت وقحا مع شخص أحمق (فيديو)

الرياضة

بعد الإنذار الغريب.. مورينيو: كنت وقحا مع شخص أحمق (فيديو)
AFP ADRIAN DENNIS
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اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير باستحقاقه الحصول على إنذار لتجسسه أثناء مواجهة فريقه لساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز الأخير 1-0 في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو "أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت مستحقة، لقد كنت وقحا، لكني كنت غير مهذب مع شخص أحمق".

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وخلال المباراة، التقطت الكاميرات مورينيو أثناء توجهه إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون، وبدا أنه يتجسس على ما يقوم به المدرب المساعد لأصحاب الأرض بكتابته من تعليمات.

وأثار تصرف مورينيو حالة من الذهول لدى جمهور الفريقين، لكن المدرب البرتغالي أوضح لاحقا أنه والمدرب المساعد لأصحاب الأرض تبادلا بعض الكلمات السيئة، في ظل حالة الإحباط التي كانت تسيطر على البرتغالي أثناء التأخر في النتيجة.

وبعد الواقعة، قام الحكم مايك دين في الدقيقة 67 بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينيو، بسبب دخول المنطقة الفنية للفريق المنافس أثناء المباراة.

المصدر: "تويتر"

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