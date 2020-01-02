إيران تفرج عن اللاعب الأردني بني ياسين وتسمح له بمغادرة أراضيها‎

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بني ياسين، المحترف في صفوف نادي فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها والعودة إلى بلاده.

وكانت السلطات الإيرانية قد منعت اللاعب الأردني، من مغادرة البلاد "بسبب مبالغ مالية تفوق المسموح بها كان يحملها قبل يومين خلال عودته إلى الأردن"، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

وقالت الوزارة إن الموافقة جاءت عقب اتصالات أجرتها مع السلطات الإيرانية للسماح له بمغادرة طهران، لكنها لم توضح ما إذا كان قد سافر بالمبالغ المالية أم لا.

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ولا يجوز للمسافر، بحسب القانون الإيراني، حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند الخروج من البلاد، فيما كان بحوزة اللاعب 47.5 ألف دولار، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وكان لاعب منتخب "النشامى" قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

وبدأ بني ياسين البالغ 30 عاما، مسيرته الكروية مع عدة أندية محلية منها العربي، وحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.

وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرائد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي.

المصدر:وكالات