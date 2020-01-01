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"المدفعجية" يصالحون جماهيرهم على حساب "الشياطين الحمر"

الرياضة

AFP Ben STANSAL
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حقق أرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض الإيفواري نيكولاس بيبي واليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس في الدقيقتين 8 و42 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، صالح أرسنال جماهيره بعد أربع مباريات لم يذق فيها "المدفعجية" طعم الفوز وأنهاها بخسارتين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويصعد إلى المركز العاشر، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات

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