رونالدو وصديقته يتبادلان القبل ليلة رأس السنة ويرسلان تهنئة بالعام الجديد (صور)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، صورتين تجمعانه مع صديقته جورجينا رودريغيز.

ويظهر في الصورتين رونالدو وصديقته متعانقين ويتبادلان القبل، وأرفقهما النجم البرتغالي بالقول: "سنة سعيدة يا حبيبتي! أتمنى أن يكون عام 2020 مليئا بالحب والصحة والسلام والنجاح! سنة جديدة سعيدة للجميع".

ونالت الصورتان 4 ملايين إعجاب خلال ساعتين فقط على حساب رونالدو على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 195 مليون شخص.

Feliz Ano, meu Amor! ❤️Que 2020 seja um ano repleto de amor, saúde, paz e sucesso para todos! Happy New Year to all!🥳 pic.twitter.com/HXvfSrPC2j — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 1, 2020

كما نشرت جورجينا الصورتين نفسهما بوقت متزامن مع رونالدو، وأرفقتهما بعبارة: "حول الليلة الماضية. أتمنى في عام 2020 الكثير من الصحة والحب للجميع".

يذكر أن جورجينا صاحبة الـ 25 عاما، هي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي (ألانا).

المصدر: إنستغرام