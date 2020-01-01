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رونالدو وصديقته يتبادلان القبل ليلة رأس السنة ويرسلان تهنئة بالعام الجديد (صور)

الرياضة

رونالدو وصديقته يتبادلان القبل ليلة رأس السنة ويرسلان تهنئة بالعام الجديد (صور)
Cristiano/twitter
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، صورتين تجمعانه مع صديقته جورجينا رودريغيز.

ويظهر في الصورتين رونالدو وصديقته متعانقين ويتبادلان القبل، وأرفقهما النجم البرتغالي بالقول: "سنة سعيدة يا حبيبتي! أتمنى أن يكون عام 2020 مليئا بالحب والصحة والسلام والنجاح! سنة جديدة سعيدة للجميع".

ونالت الصورتان 4 ملايين إعجاب خلال ساعتين فقط على حساب رونالدو على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 195 مليون شخص.

كما نشرت جورجينا الصورتين نفسهما بوقت متزامن مع رونالدو، وأرفقتهما بعبارة: "حول الليلة الماضية. أتمنى في عام 2020 الكثير من الصحة والحب للجميع".

يذكر أن جورجينا صاحبة الـ 25 عاما، هي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي (ألانا). 

المصدر: إنستغرام

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