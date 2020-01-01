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ثنائية جيسوس تمنح مانشستر سيتي فوزا ثمينا على إيفرتون

الرياضة

ثنائية جيسوس تمنح مانشستر سيتي فوزا ثمينا على إيفرتون
AFP Oli SCARFF
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حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي السيتي المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقتين 51 و58، بينما سجل هدف إيفرتون الوحيد ريتشارلسون في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث ليقلص الفارق مع ليستر سيتي الوصيف إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات

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