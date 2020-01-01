شاهد.. مقصية إيرانية تفرض التعادل على تشيلسي في الوقت القاتل

فرط تشيلسي بنقاطه الأولى في تاريخ مواجهاته مع مضيفه برايتون على صعيد الدوري، وافتتح العام الجديد بتعادل مخيب 1-1، في افتتاح منافسات الجولة الـ 21 من "البريمير ليغ"، اليوم الأربعاء.

وبدا تشيلسي في طريقه لتحقيق فوزه العاشر على برايتون من أصل 10 مواجهات بينهما على صعيد الدوري، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة العاشرة بهدف سيزار أزبيليكويتا حتى الدقيقة الـ 84، قبل أن تتلقى شباكه هدفا مباغتا للبديل الإيراني علي رضا جهانبخش بتسديدة مقصية رائعة، منح بها فريقه نقطته الأولى على الإطلاق في مواجهة الـ"بلوز".

Jahanbakhsh overhead kick goal vs Chelsea. Brighton vs Chelsea #BHACHEpic.twitter.com/9FX9GS24zc — Adam (@14113GAWG) January 1, 2020

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 36 نقطة، في المركز الرابع، فيما رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الـ13 مؤقتا.

The points are shared on the south coast... #BHACHEpic.twitter.com/apuJhNwAU5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2020

ولم يسبق لتشيلسي أن فرط بأي نقطة في المواجهات التسع السابقة التي جمعته ببرايتون على صعيد الدوري، بينها أربع في دوري الدرجة الثانية سابقا موسمي 1983-1984 و1988-1989، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر (من ناحية عدد المباريات) على صعيد الكرة الإنجليزية.

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وحطم تشيلسي الرقم السابق العائد لويمبلدون على حساب بورنموث بثمانية انتصارات من ثماني مباريات في الدوري (الدرجتان الرابعة والثالثة بين 1977 و1984)، بتغلبه على برايتون ذهابا بهدفين نظيفين، لكن هذه السلسلة انتهت في اليوم الأول من 2020.

المصدر: أ ف ب + وكالات