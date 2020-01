إينيستا يقود فيسيل كوبي للتتويج باللقب الأول في تاريخه (فيديو)

✅ First title in club history 🏆

✅ First club in the world to win a title in 2020 🏆

✅ First title for Podolski, Iniesta, Sergi and Villa in Japan 🏆

✅ Last game & title in David Villa’s career 🏆



Congrats to Vissel Kobe! That’s a way to open a year 🔥⚽️🇯🇵 #神戸優勝pic.twitter.com/aKTylRYkId