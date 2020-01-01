سواريز يعلق على إمكانية تمديد عقده مع برشلونة

أبدى الدولي الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، استعداده لتمديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وقال سواريز لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "سعيد في برشلونة، دائما ما أبذل قصارى جهدي مع الفريق، الإحصائيات والأرقام تؤكد ذلك".

وتابع: "أعتقد أنني ما زلت في قمة مستواي، وعندما يحين الوقت للمفاوضات حول تمديد العقد، سنتوصل إلى اتفاق".

ويحتل سواريز، المركز الرابع في قائمة هدافي برشلونة عبر التاريخ، برصيد 190 هدفا، وتفصله 4 أهداف فقط عن كوبالا الثالث.

وعلق سواريز على هذا الأمر بقوله "إنه تحد كبير".

وتابع "قلت دائما إن التحديات الشخصية يجب ألا تكون أولوية، لكن هناك حالات اضطرارية، أنا بحاجة إلى 5 أهداف لتجاوز لاعب تاريخي مثل كوبالا، هذا يجعلني أشعر بالفخر".

أما عن اللحاق بسيزار وتسجيل 42 هدفا، فقال "المركز الثاني يمثل تحديا أكثر صعوبة، لكنه ليس ببعيد عن طموحاتي".

وينتهي العقد الحالي لابن 32 عاما مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، وسجل 10 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني قي جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات