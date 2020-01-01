شاهد.. طفل بوليفي يتوسل لكاييخون بعدم الرحيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، للإسباني خوانمي كاييخون، أسطورة نادي بوليفار البوليفي، مع طفل يحاول ثنيه عن مغادرة الفريق.

وخاض خوانمي، شقيق النجم الإسباني خوسيه كاييخون المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي، مباراته الأخيرة مع الفريق البوليفي، السبت الماضي، في ختام منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد أن قاد بوليفار لتحقيق المركز الثالث، وكانت اللحظة المؤثرة في النفق الواصل إلى غرف تبديل الملابس.

وشوهد الإسباني البالغ من العمر 32 عاما في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، وهو في لحظة عاطفية مع أحد أطفال النادي، الذي كان يتوسل إليه ليبقى فترة أخرى مع الفريق.

وانهار الطفل من البكاء في عناقه مع خوانمي كاييخون، ليقوم اللاعب بإهدائه قميصه، قبل أن يضطر لمغادرة المكان محاولا التغلب على دموعه أمام الطفل.

وقرر كاييخون، الذي بات أسطورة في نادي بوليفار، ترك الفريق، لأسباب عائلية.

المصدر: وكالات