"فرانس فوتبول" تعلن عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، التشكيلة المثالية للاعبي كرة القدم في العقد الأخير (ما بين العامين 2010 و2019).

وضمت التشكيلة، الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وفي الدفاع، تواجد كل من البرازيلي مارسيلو، والإسباني سيرخيو راموس من ريال مدريد، والهولندي فيرغيل فان ديك، نجم ليفربول، والمدافع الألماني المعتزل فيليب لام.

وفي خط الوسط، تواجد ثنائي برشلونة السابق، الإسباني تشافي هيرنانديز، ومواطنه أندريس إنييستا، إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب نادي ريال مدريد.

وضم خط الهجوم، كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات