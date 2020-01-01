فرانس فوتبول تختار 7 لاعبين عرب في التشكيلة المثالية الإفريقية لعام 2019

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الشهيرة، أمس الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية الإفريقية لعام 2019.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، بينهم 7 لاعبين عرب، هم الجزائريون عيسى ميندي، مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني، ويوسف عطال، الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، ورياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربيان أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، وحكيم زياش، صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وفيما يلي التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (أياكس الهولندي).

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، وعيسى ميندي، ويوسف عطال.

في خط الوسط: حكيم زياش، وإسماعيل بن ناصر، والنيجيري يلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي).

في خط الهجوم: رياض محرز، ومحمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

تجدر الإشارة إلى أن صلاح ومحرز وماني، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اسم الفائز، في حفل تستضيفه مدينة الغردقة المصرية، في السابع من الشهر الجاري.

المصدر: فرانس فوتبول"