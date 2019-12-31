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كلوب يستقبل لاعب ليفربول الجديد "بالأحضان" (فيديو وصور)

الرياضة

كلوب يستقبل لاعب ليفربول الجديد
LFC/twitter
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نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر استقبال مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، في المقر الرئيس لتدريب "الريدز"، اللاعب المنضم حديثا، الياباني تاكومي مينامينو.

ويظهر الفيديو، استقبال كلوب للاعبه الجديد بحفاوة كبيرة، كما جلس معه على انفراد وتبادلا أطراف الحديث في جو ودي قبل بدء التدريب.

كما قام إداريو ليفربول باصطحاب مينامينو بجولة في أرجاء المركز التدريبي للنادي للتعرف على أقسامه، صادف خلالها اللاعب الياباني العديد من نجوم الفريق الذين استقبلوه بحرارة.

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وأعلن ليفربول في الـ 19 من الشهر الجاري التعاقد مع مينامينو قادما من سالزبورغ النمساوي، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 9.5 ملايين دولار.

وانضم الياباني إلى صفوف سالزبورغ في يناير 2015 آتيا من صفوف سيريزو أوساكا الياباني.

وخاض مع الفريق النمساوي 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفا، كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفا.

المصدر: LFC/twitter

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