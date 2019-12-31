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الترجي يكتسح شبيبة القيروان بسباعية في الدوري التونسي (فيديو)

الرياضة

الترجي يكتسح شبيبة القيروان بسباعية في الدوري التونسي (فيديو)
Globallookpress
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حقق الترجي فوزا كاسحا على حساب ضيفه شبيبة القيروان بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة 13 للدوري التونسي لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق ياسين الصالحي، قبل أن يقلب الترجي الطاولة ويمطر شباك منافسه بسبعة أهداف، سجلها فادي بن شوق في الدقيقتين 21 و36، ومحمد علي اليعقوبي في الدقيقة 35، وعبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 40، وحمدو الهوني في الدقيقة 43، وهيثم الجويني في الدقيقة 79، وإيهاب المباركي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعد هذه النتيجة هي الأكبر منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري.


وبهذا الفوز العريض، رفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، ولديه 5 مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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