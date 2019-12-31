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شارابوفا تتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة بريزبين الأسترالية (فيديو)

الرياضة

شارابوفا تتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة بريزبين الأسترالية (فيديو)
Reuters Toby Melville
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تلقت نجمة كرة المضرب الروسية، ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، دعوة للمشاركة في بطولة بريزبين الأسترالية الشهر المقبل، والتي تعتبر استعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة الأسترالية فيديو يظهر شارابوفا تتحدث عن سعادتها لبداية عام 2020 بالمشاركة في بطولة بريزبين.

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وشاركت شارابوفا البالغة 32 عاما، والحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في آخر مباراة رسمية بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة في أغسطس الماضي، وتراجعت للمركز 131 عالميا بعدما غابت طويلا بسبب الإصابات.

المصدر: وكالات

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