شارابوفا تتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة بريزبين الأسترالية (فيديو)
تلقت نجمة كرة المضرب الروسية، ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، دعوة للمشاركة في بطولة بريزبين الأسترالية الشهر المقبل، والتي تعتبر استعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.
A message from Maria 🙌🏼— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 30, 2019
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.#BrisbaneTennis@visitbrisbane@MariaSharapovapic.twitter.com/CkrEuvxHB1
ونشر الموقع الرسمي للبطولة الأسترالية فيديو يظهر شارابوفا تتحدث عن سعادتها لبداية عام 2020 بالمشاركة في بطولة بريزبين.
.@MariaSharapova will begin her 2020 campaign at the @BrisbaneTennis tournament.— WTA (@WTA) December 31, 2019
--> https://t.co/PuYiz3TLL7pic.twitter.com/VqYSvvfpAC
وشاركت شارابوفا البالغة 32 عاما، والحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في آخر مباراة رسمية بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة في أغسطس الماضي، وتراجعت للمركز 131 عالميا بعدما غابت طويلا بسبب الإصابات.
المصدر: وكالات