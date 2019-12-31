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حارس مرمى برشلونة يرفض الخضوع لعملية جراحية

الرياضة

حارس مرمى برشلونة يرفض الخضوع لعملية جراحية
Globallookpress
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن حارس مرمى برشلونة الألماني، تير شتيغن، يرفض فكرة الخضوع لعملية جراحية، بعد إصابته في أوتار الركبة اليمنى، التي ألمت به أمس الاثنين.

وقالت الصحيفة، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحارس البالغ 27 عاما لهذه الإصابة بالتحديد، مع ذلك يصر على التعافي بالعلاج الطبيعي، وذلك لتفادي الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل بأي حال عن شهرين ونصف.

وأعلن موقع النادي الكتالوني الرسمي خروج حارسه الألماني من تشكيلة الفريق لمدة غير محددة، وذلك لإمكانية خضوعه لعملية جراحية.

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وأشارت الصحيفة أن الحارس الألماني يعلم أن ابتعاده سيقلص فرصه في تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب بلاده في اليورو، ويرى أن التوقيت المثالي للخضوع للعملية الجراحية، بعد انتهاء الموسم الجاري، ليقتصر غيابه على بداية الموسم الجديد فقط.

ويبدو أمر مشاركة شتيغن لبرشلونة في مباراة إسبانيول القادمة في الدوري الإسباني، ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظامه الجديد، تبدو شبه مستحيلة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحتل المرتبة الثانية قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من يناير 2020.

المصدر: وكالات

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