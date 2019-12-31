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الكشف عن أول مدير فني في تاريخ النادي المملوك لبيكهام

الرياضة

الكشف عن أول مدير فني في تاريخ النادي المملوك لبيكهام
Globallookpress face to face
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أعلن إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أن الأوروغوياني دييغو ألونسو سيكون أول مدرب في تاريخ النادي الذي يستعد للمشاركة في موسمه الأول بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويأتي انتقال المدرب اللاتيني البالغ 44 عاما للدوري الأمريكي بعد تجربة في المكسيك حقق خلالها ثلاثة ألقاب مع فريقي باتشوكا ومونتيري.

وكانت التجربة الأخيرة للاعب أتلتيكومدريد وفالنسيا الإسبانيين السابق مع مونتيري، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف".

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وسيبدأ المدرب الأوروغوياني مهمته رسميا مع الفريق المملوك للنجم بيكهام أول مارس 2020 عندما يواجه لوس أنجلوس غالاكسي، الذي لعب له بيكهام خلال تجربته بالدوري الأمريكي.


المصدر: وكالات

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