حصاد الكرة العربية في السنوات الـ10 الأخيرة

حققت الكرة العربية على صعيد الأندية والمنتخبات في العقد الأخير عددا من الإنجازات، سواء على مستوى آسيا أو إفريقيا، وسنرصد أبرز الألقاب العربية من عام 2010 وحتى نهاية 2019.

كأس العالم.. شهد العقد الأخير تنظيم 3 بطولات لمونديال كرة القدم، في جنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018 النسخة الأخيرة والتي شهدت تمثيلا عربيا لافتا لم يسبق له من قبل.

وشارك بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا منتخب عربي واحد، وهو المنتخب الجزائري، خرج من الدور الأول للبطولة، ليعود للظهور مجددا في مونديال البرازيل لكنه قدم صورة مغايرة وظهر بصورة المنتخب المنافس قبل أن يخرج من الدور الـ16 على يد المنتخب الألماني حامل اللقب.

بالمقابل احتضن مونديال روسيا 2018 مشاركة 4 منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، عن قارة إفريقيا، والمنتخب السعودي عن قارة آسيا، لكن المشاركة لم تثمر عن أي إنجاز وخرجت المنتخبات جميعها من الدور الأول.

كأس الأمم الإفريقية.. حصد عرب إفريقيا لقبين خلال الـ10 سنوات الأخيرة عندما توج المنتخب المصري باللقب عام 2010 في أنغولا، عقب الفوز على غانا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وتوج منتخب "محاربي الصحراء" بطلا لأمم إفريقيا هذا العام في أرض الكنانة، بعد غياب 29 عاما، إثر الفوز على السنغال بهدف نظيف.

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كأس الأمم الآسيوية.. نجح العرب في خطف لقب وحيد خلال ثلاث بطولات من البطولة القارية، إذ توج المنتخب القطري باللقب الآسيوي 2019 لأول مرة، عقب الفوز على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

دورات الألعاب الأولمبية.. أقيمت في العقد الماضي دورتان للألعاب الأولمبية، في لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، وشاركت 3 منتخبات عربية هي مصر والمغرب عن إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة عن قارة آسيا في أولمبياد لندن، لكن منتخبي المغرب والإمارات خرجا من الدور الأول للبطولة، بينما تأهل منتخب مصر لربع النهائي قبل أن يخسر أمام المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.

أما في البرازيل فشارك منتخبان عربيان هما الجزائر والعراق، وكلاهما ودع من الدور الأول.

على صعيد الأندية العربية فقد فرضت سيطرتها على بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال العقد الماضي، بعد فوزها بسبعة ألقاب من البطولات العشر، وجاءت على النحو التالي:

الترجي التونسي 2011 - الأهلي المصري 2012 و 2013 - وفاق سطيف الجزائري 2014 - الوداد المغربي 2017 -الترجي التونسي 2018 و2019.

على الصعيد الآسيوي.. لم تنجح الأندية العربية سوى في الظفر بلقبين ببطولة دوري أبطال آسيا، فنال السد القطري لقب نسخة 2011، ونجح الهلال السعودي من تحقيق لقب 2019 بعد غياب 19 عاما.

المصدر: RT