ميلان يعلن عن موعد تقديم النجم العائد إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي أنه سيتم تقديم لاعبه الجديد، النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى وسائل الإعلام في الثالث من يناير القادم.

وسيخضع لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إلى الفحص الطبي يوم الخميس القادم، على أن يظهر في المؤتمر الصحفي الأول بعد عودته إلى سان سيرو في اليوم التالي.

وقال ميلان في بيان رسمي:"نادي آيه سي ميلان يعلن أن المؤتمر الصحفي الخاص بزلاتان إبراهيموفيتش من المقرر له يوم الجمعة، الثالث من يناير في كازا ميلان في العاشرة صباحا".

Zlatan Ibrahimovic set for AC Milan presentation on January 3 https://t.co/KDm7AYjV4Y — TOI Sports News (@TOISportsNews) December 31, 2019

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ونجح نادي مدينة ميلانو في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ 38 عاما للعودة إلى صفوفه بموجب عقد يمتد لستة أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، في ديسمبر الجاري، وذلك في محاولة لإنعاش الفريق الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي ويقبع في المركز الحادي عشر على جدول ترتيب الفرق.

وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

المصدر: وكالات