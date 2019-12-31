تقنية الحكم المساعد للأخطاء "الواضحة والصريحة" بعد إثارة الجدل في "البريميرليغ"

كشف أمين عام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الاثنين، أن تقنية المساعدة بالفيديو VAR عليها تغيير القرار الذي يتخذ في أرض الملعب فقط في حال وجود خطأ "واضح وصريح".

وأثارت التقنية جدلا واسعا منذ اعتمادها في الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الموسم الحالي، في العديد من القرارات، لا سيما في حالات التسلل.

وقال لوكاس برود المكلف بشؤون القوانين الناظمة لكرة القدم، رغم عدم تناوله لحالات معينة حدثت في الدوري الانجليزي، إن توجيهات المجلس تنصح باستخدام VAR فقط لتصحيح أخطاء واضحة التي يتم تطبيقها أيضا في حالات التسلل.

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وقال برود وفق ما أفادت تقارير عدة في الإعلام البريطاني: "مبدأ الواضح والصريح لا يزال موجودا، إنه مهم جدا. لا يجب أن نهدر وقتا طويلا لإيجاد خطأ هامشي. إذا أمضيت دقائق محاولا معرفة ما اذا هناك تسلسل أم لا، إذا الأمر ليس واضحا وصريحا ويجب الابقاء على القرار الاساسي".

خلال نهاية الأسبوع وتحديدا في مباريات المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي، ألغيت أهداف لكل من نوريتش، برايتون، شيفيلد يونايتد، ولفرهامبتون وكريستال بالاس بعد الاحتكام إلى التقنية، بسبب ميلمترات بسيطة وهامشية (لم تظهر واضحة في العديد منها)، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت التقنية دقيقة بما يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.

وتساءل المدربون واللاعبون على حد سواء عما إذا على التقنية ألا تستخدم لتغيير قرار اتخذ على أرض الملعب وبدا صحيحا للعين المجردة. وهي فكرة لاقت ترحيب برود، أمين عام مجلس الفيفا، الهيئة المسؤولة عن سن قوانين كرة القدم.

المصدر: " أ ف ب"