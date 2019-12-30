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شاهد.. فتاتان تقومان على الشاطئ بمهارات كروية متقنة على طريقة اللاعبين الكبار

الرياضة

شاهد.. فتاتان تقومان على الشاطئ بمهارات كروية متقنة على طريقة اللاعبين الكبار
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نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، اليوم الاثنين، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" رفقة إحدى صديقاتها.

وتظهر في الفيديو غيوتلر رفقة إحدى صديقاتها على الشاطئ، وهما تتبادلان تمرير الكرة لبعضهما بإتقان ومهارة بالأرجل والرأس والكتفين على طريقة اللاعبين المحترفين.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى 1.1 مليون متابع، فيديوهات ساحرة لمهارات كروية رائعة.

وترتبط غيوتلر بعلاقات صداقة قوية مع العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال البرازيليان نيمار ورونالدينيو.

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المصدر: إنستغرام

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