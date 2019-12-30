تقارير: توديبو إلى ميلان على سبيل الإعارة من برشلونة

أفادت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الاثنين، بأن نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو على سبيل الإعارة.

وحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن توديبو البالغ 20 عاما سينضم إلى "الروسونيري" على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

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وانضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019 قادما من تولوز الفرنسي، وظهر في خمس مباريات فقط مع بطل "الليغا".

ويحتل ميلان المركز الـ 11 في "الكالتشيو" برصيد 21 نقطة، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

المصدر: أ ف ب