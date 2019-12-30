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غوارديولا يقلد محرز ويتفاعل معه بشكل عفوي (صورة)

الرياضة

غوارديولا يقلد محرز ويتفاعل معه بشكل عفوي (صورة)
Reuters JASON CAIRNDUFF
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نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي باللغة العربية في "تويتر"، اليوم الاثنين، صورة طريفة تجمع نجم الفريق، الجزائري رياض محرز، والمدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وتظهر الصورة المدرب الإسباني يتفاعل مع حركة رائعة من محرز، أثناء قيام الأخير باستقبال الكرة بيسراه بطريقة متقنة (كونترول)، حيث قام غوارديولا برفع رجله اليسرى وتقليد محرز بشكل عفوي مع ابتسامة ارتسمت على وجهه، وأرفقت الصورة بتعليق: "عندما تبهر مديرك".

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والتقطت هذه الصورة خلال مباراة السيتي أمام ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الأحد، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت لصالح محرز ورفاقه بهدفين نظيفين.

المصدر: ManCity/twitter

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