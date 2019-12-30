شاهد.. حكم يغادر أرضية الملعب بعد سقوطه مصابا بسبب تدخل عنيف من أحد اللاعبين

تعرض الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك إلى إصابة قوية، اليوم الاثنين، خلال مباراة الهلال والعدالة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

وعند الدقيقة 68 من عمر اللقاء، اصطدم أحد لاعبي العدالة بعنف بالحكم السلوفاكي، الأمر الذي أدى إلى سقوط الأخير على أرضية الملعب ودخول الطاقم الطبي.

وحاول الطاقم الطبي إسعاف الحكم الذي بدا متأثرا بالإصابة، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة، وخرج بشكل اضطراري وهو يعاني من الإصابة، وحل بديلا له الحكم الرابع خالد صلوي لاستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز كاسح للهلال بسباعية نظيفة.

الحكم السعودي "خالد صلوي" يدخل بديلاً للسلوفاكي "ايفان كروزلياك" بعد تعرضه لإصابة.#الهلال_العدالةpic.twitter.com/1zwDx6twhk — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019

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المصدر: وكالات