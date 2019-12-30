أنطونيو محمد يحقق حلم ابنه المتوفى ويقود مونتيري للتتويج بالدوري المكسيكي (فيديو)

توج نادي مونتيري، فجر اليوم الاثنين، بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على كلوب أمريكا بركلات الترجيح في المباراة النهائية 4-2.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-3، عقب انتهاء مباراة الإياب بخسارة مونتيري 2-1، بعد أن فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها.

ورصدت الكاميرا تأثر أنطونيو محمد، مدرب مونتيري، وبكائه لحظة فوز فريقه بلقب الدوري المكسيكي، فعند رحيل أنطونيو عن مونتيري عندما كان لاعبا عام 2000، وعد ابنه فريد بالعودة كمدرب وتحقيق لقب الدوري للفريق، لكن فريد لقي مصرعه عام 2006 في حادث مروري.

واليوم، أوفى أنطونيو بالوعد الذي قطعه لابنه الراحل.

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يذكر أن نادي مونتيري أحرز في الـ 21 من الشهر الجاري برونزية كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها قطر، بعد فوزه على الهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بركلات الترجيح أيضا بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: وكالات