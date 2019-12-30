اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك خارج البلاد

حدد اتحاد كرة القدم المصري يوم 23 فبراير القادم موعدا مبدئيا لإقامة السوبر المحلي الذي يجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، على أن تقام المباراة إما في السعودية والإمارات.

وتفاضل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بين مدينة جدة السعودية ومدينة دبي الإماراتية لاستضافة مباراة السوبر المصري المرتقبة.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصري ستقام في أبو ظبي خلال شهر فبراير المقبل كعادتها في السنوات الأخيرة، حيث استضافت الإمارات عدة مباريات سوبر مصري.

#مبتدا|

استقر اتحاد الكرة على أن يكون 23 فبراير موعدا مبدئيا لإقامة السوبر المحلى الذى يجمع بين الأهلى والزمالك، وذلك بالتنسيق مع لجنة المسابقات..#السوبر_المحلى#الأهلى#الزمالكhttps://t.co/aIMP0hxhAk — مبتدا (@Mobtada) December 30, 2019

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".

وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، إلى جانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية