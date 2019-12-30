 
مباشر

غوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

غوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي
Globallookpress Russell Hart via www.imago-image
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzj0

بات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي، أسرع مدرب في تاريخ "البريميرليغ" يحقق مئة انتصار في 134 مباراة.

وقال حساب الدوري الإنجليزي على "تويتر" إن غوارديولا حقق هذا الرقم بفارق أقل من ثماني مباريات عن مورينيو، المدرب الحالي لتوتنهام هوتسبير والسابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، وأقل بفارق 25 مباراة عن كلوب، المدير الفني لليفربول، متصدر الدوري الحالي.

إقرأ المزيد
مفاجأة في عقد غوارديولا تتيح له الرحيل عن مانشستر سيتي
مفاجأة في عقد غوارديولا تتيح له الرحيل عن مانشستر سيتي

ووجه غوارديولا الشكر إلى لاعبيه، وذلك بعد وصوله إلى الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة BBC: "بالطبع نحن فخورون بكل ما حققناه في تلك المواسم وبالجهد المذهل".

وأضاف: "عندما تفكر في 100 فوز في 134 مباراة فهذا إنجاز رائع، أنا سعيد بشكل خاص من أجل اللاعبين، هم السبب في أننا فزنا بـ 100 مباراة".

وتابع: "إنه إنجاز لا يصدق لهذا الفريق المذهل ككل، الثناء يجب أن يكون لجميع اللاعبين والموظفين الذين عملوا لدينا خلال هذه الفترة".

واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعد هزيمته أمام وولفر هامبتون 2-3، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة 19 لـ "البريمير ليغ"، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

المصدر: twitter\premierleague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!