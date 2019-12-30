غوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

بات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي، أسرع مدرب في تاريخ "البريميرليغ" يحقق مئة انتصار في 134 مباراة.

وقال حساب الدوري الإنجليزي على "تويتر" إن غوارديولا حقق هذا الرقم بفارق أقل من ثماني مباريات عن مورينيو، المدرب الحالي لتوتنهام هوتسبير والسابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، وأقل بفارق 25 مباراة عن كلوب، المدير الفني لليفربول، متصدر الدوري الحالي.

💯 #PL wins for @ManCity boss Pep Guardiola



He’s the quickest manager to reach the landmark pic.twitter.com/LdtBjOLHqR — Premier League (@premierleague) December 29, 2019

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ووجه غوارديولا الشكر إلى لاعبيه، وذلك بعد وصوله إلى الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة BBC: "بالطبع نحن فخورون بكل ما حققناه في تلك المواسم وبالجهد المذهل".

وأضاف: "عندما تفكر في 100 فوز في 134 مباراة فهذا إنجاز رائع، أنا سعيد بشكل خاص من أجل اللاعبين، هم السبب في أننا فزنا بـ 100 مباراة".

وتابع: "إنه إنجاز لا يصدق لهذا الفريق المذهل ككل، الثناء يجب أن يكون لجميع اللاعبين والموظفين الذين عملوا لدينا خلال هذه الفترة".

واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعد هزيمته أمام وولفر هامبتون 2-3، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة 19 لـ "البريمير ليغ"، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

المصدر: twitter\premierleague