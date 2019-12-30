ما قيمة المجوهرات التي ارتداها رونالدو خلال حفل "غلوب سوكر" بدبي؟

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية قيمة المجوهرات الثمينة التي اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الظهور بها في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي توج فيه بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ارتدى ساعة نادرة من ماركة رولكس يبلغ سعرها 380 ألف جنيه استرليني، كما ارتدى خاتما من الألماس تقدر قيمته بـ 50 ألف جنيه استرليني، إضافة لدبلة خطوبة ذات تصميم نسائي تقدر بـ 200 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الساعة الباهظة الثمن التي ارتداها "الدون"، تحتوى على الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومئات من قطع الألماس من عيار 30.

Cristiano Ronaldo wears £200k women’s engagement ring and £50k diamond band along with flashy £380k Rolex watch https://t.co/8wuLesnr7fpic.twitter.com/SQLUVPYLYt — india times post (@indiatimespost) December 29, 2019

وكتب رونالدوعلى حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لمن الشرف أن أحصل على جائزة غلوب سوكر، لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي أن أتشارك هذه الجائزة مع عائلتي، أشكر الجميع على حسن الاستقبال، وسنزورك قريبا يا دبي".

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وكان قد توج رونالدو يوم أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، خلال النسخة الـ 11 من حفل توزيع جوائز غلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

المصدر: وكالات