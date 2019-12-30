كلوب يجيب على سؤال "من هو الأفضل بين صلاح وماني؟"

رفض يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي الانصياع للتفضيل بين نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، مؤكدا أنهما في مكانة واحدة بالنسبة له، وكلاهما أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال كلوب، على هامش المؤتمر الصحفى لمباراة وولفرهامبتون، إنه لا يعرف ردا محددا على سؤال من الأفضل بين المصري صلاح والسنغالي ماني.

وتابع : "ليس لدى فكرة عن الأفضل بين صلاح وماني، أحب كليهما، لذا بالنسبة لي الأمر سهل، كلاهما يحصل على المركز الأول".

وحقق فريق ليفربول فوزا صعبا على وولفرهامبتون 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في آخر مباريات الريدز لعام 2019.

Égoïsme de Salah envers Sadio Mané : Jürgen Klopp en colère https://t.co/V3YzOxAodd — On voit tout (@onvoitout) December 29, 2019

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وعن الاختيار لجائزة أفضل لاعب إفريقي بينهما أجاب، قائلا: "كل منهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في الاختيار، ما أراه أن كليهما يستحقان الجائزة، هذا كل ما في الأمر".

ويتنافس "الفرعون" مع ماني والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على لقب أفضل لاعب إفريقي وفقا لترشيحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حفل سيقام بمدينة الغردقة المصرية في 7 يناير القادم.

وحصل محمد صلاح على جائزة الأفضل خلال العامين الماضيين، وينافس من أجل الاحتفاظ بالجائزة للعام الثالث على التوالي.

المصدر: وكالات