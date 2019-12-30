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وست هام يعين مدرب مانشستر يونايتد السابق مديرا فنيا له

الرياضة

وست هام يعين مدرب مانشستر يونايتد السابق مديرا فنيا له
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أعلن نادي وست هام يونايتد الانجليزي، الأحد، تعاقده مع المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز بدلا من التشيلي مانويل بيليغريني، المقال من منصبه إثر الخسارة أمام ليستر سيتي في الدوري المحلي.

ووقع مويز عقدا لمدة 18 شهرا وسيخوض الفريق بإشرافه أول مباراة رسمية ضد بورنموث في الأول من يناير في الدوري المحلي.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما أنقذه من الهبوط.

ويحتل وست هام الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة محليا، المركز السابع عشر، مع 19 نقطة، ويتهدده الهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى.

وسبق لمويز أن أشرف على تدريب أندية إيفرتون (2002-2013)، ومانشستر يونايتد (2013-2014)، ثم ريال سوسييداد الإسباني (2014-2015) وسندرلاند (2016-2017).

ورحل بيليغريني بعد خسارة وست هام 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي السبت، إذ تلقى الفريق الهزيمة السابعة في آخر تسع مباريات، على الرغم من البداية الواعدة هذا الموسم.

المصدر: "أ ف ب"

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