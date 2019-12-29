رئيس الشيشان: سأسقط المقاتل يميليانينكو في الجولة الخامسة بلكمة واحدة قاضية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، أنه سيسقط الروسي ألكسندر يميليانينكو مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، في الجولة الخامسة، بلكمة واحدة قاضية.

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وقال قاديروف عبر قناته على تطبيق "Telegram": "إذا أقيم النزال ضد يميليانينكو، أتعهد بأن أسقطه في الجولة الخامسة بالضربة الأولى والوحيدة. لذا انتظر!".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "سأجري في الحلبة لأربع جولات ونصف، وفي الجولة الأخيرة سأوجه ضربة واحدة".

وكان رمضان قاديروف قد دعا ألكسندر يميليانينكو لخوض نزال بقواعد الملاكمة أو بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ووافق الأخير على دعوة الرئيس الشيشان ومنحه حق اختيار قواعد اللعبة والزمان والمكان.

وفي وقت لاحق، وجه ألكسندر يميليانينكو رسالة لرمضان قاديروف، نصحه فيها بعدم خوض النزال ضده بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA).

ونقل موقع "MMABoxing" عن يميليانينكو الأصغر، قوله: "بدأت التحضير، أقوم بالتدريب، قبلت تحديه. فليستعد رمضان للملاكمة ويختار الحلبة التي سنتنافس فيها، وبأي قفازات، أنا مستعد. أعتقد أنه لديه الوقت للتحضير لنزال بقواعد الـ MMA".