مانشستر سيتي يضمد جراحه على حساب شيفيلد يونايتد

أنجز مانشستر سيتي مهمته أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وحملت ثنائية السيتي توقيع كل من، المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ولاعب خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقتين (52 و82) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".

واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعد هزيمته أمام وولفر هامبتون (2-3)، يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 19 لـ "البريمير ليغ"، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT