حمد الله يتوج بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي (فيديو)

حصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية لعام 2019، اليوم الأحد، خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، في مدينة دبي.

وساهم حمد الله في تتويج فريقه النصر بلقب بطل الدوري السعودي، إلى جانب تتويجه بلقب هداف العالم في عام 2019، برصيد 57 هدفا.

وتفوق حمد الله على كل من طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، وأكرم عفيف الذي ساهم في حصول منتخب قطر على بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لهذا العام، وسالم الدوسري الحاصل على لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، ويوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والذي توج مع ناديه السابق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا ومع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: وكالات