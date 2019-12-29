والد البطل الروسي حبيب: هل تريدونه أن يسقط أو يخسر؟ (فيديو)

صرح الروسي عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، بأن على نجله الاعتزال في غضون عام أو اثنين.

وقال والد حبيب في تصريحات لقناة "يوتيوب" واسمها "الأحداث في عالم الملاكمة والفنون القتالية المختلطة": "على حبيب الاعتزال في المستقبل القريب، هذه مسألة سنة أو اثنتين، لنرى. سوف يقرر ذلك الفريق بأكمله. أنا أوافق (على أنه يقدم نزالات ممتازة)، لكن هل تريدونه أن يسقط أو يخسر؟ هذا مستحيل. يجب أن تفهم، متى موعد النهاية".

وأضاف: "أعتقد أنه كان من الممكن اللعب حتى سن 35، لكنه تعرض للكثير من الإصابات. هل تعتقدون أنه من السهل بالنسبة لنا تحقيق 28 انتصارا من دون أي هزيمة؟".

ومن المقرر أن يدافع حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 31 عاما، عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، أمام متحديه الأمريكي توني فيرغسون، في 18 أبريل المقبل، في نيويورك، خلال دورة "UFC 249".

المصدر: وكالات