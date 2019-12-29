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بالفيديو.. المقاتل "المشاكس" يميليانينكو ينصح رئيس الشيشان بعدم تحديه بقواعد (MMA)

الرياضة

بالفيديو.. المقاتل
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وجه الروسي ألكسندر يميليانينكو رسالة لرئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، نصحه فيها بعدم خوض النزال ضده بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA).

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ونقل موقع "MMABoxing" عن يميليانينكو الأصغر، قوله: "بدأت التحضير، أقوم بالتدريب، قبلت تحديه. فليستعد رمضان للملاكمة ويختار الحلبة التي سنتنافس فيها، وبأي قفازات، أنا مستعد. أعتقد أنه لديه الوقت للتحضير لنزال بقواعد الـ MMA".

وأوضح المقاتل الروسي: "إنها (قواعد MMA) عنيفة جدا، لا ينبغي عليه اختيارها. ولكن وفقا لقواعد الملاكمة... فهو دائما يمارس الملاكمة، يتدرب، ومن حيث المبدأ، فهو جاهز لمواجهتي والتجريب معي".

وكان ألكسندر يميليانينكو قد وافق، في وقت سابق، على خوض نزال دعاه إليه رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

المصدر: وكالات 

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