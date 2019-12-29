حفل زفاف لزواج "مثلي" بين بطلتين للعالم لكرة القدم للسيدات

أقامت بطلتا العالم لكرة القدم للسيدات مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، آلي كريغر وآشلين هاريس، حفل زفافهما "زواج مثلي" في مدينة ميامي الأمريكية.

وكتبت آشلين هاريس "تدوينة" على حسابها في موقع "إنستغرام" قبل حفل الزفاف: "لقد حان الوقت، حبيبتي .. كنت أنتظر هذه اللحظة على مدار 10 سنوات".

وردت آلي كريغر "بتدوينة": "لا أستطيع الانتظار!".

وأوضحت آشلين هاريس السبب وراء عدم الكشف عن العلاقة بينهما على مدار 10 سنوات، قائلة: "هناك خوف دائم من ذلك - فأنت لا تعرف أبدا كيف سيكون رد فعل الناس، يمكنك أن تفقد المشجعين أو تفقد الاحترام"، وذلك وفقا لما نقله عنها موقع "People".

والتقت اللاعبتان قبل 10 سنوات في معسكر لمنتخب أمريكا، وتلعبان معا في فريق "أورلاندو برايد".

وتوجت حارسة المرمى آلي كريغر البالغة من العمر 34 عاما، ولاعبة خط الدفاع آشلين هاريس البالغة من العمر 35 عاما بكأس العالم هذا العام مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات