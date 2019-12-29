دوري السلة الأردني.. الوحدات يستهل مواجهاته أمام الجبيهة بالفوز (فيديو)

تغلب نادي الوحدات على الجبيهة، بنتيجة 92-74، أمس السبت، في افتتاح مشوارهما في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي، لدوري كرة السلة الأردني.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية بين الفريقين، والحضور الجماهيري الغفير، وتحديدا من عشاق الوحدات.

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 17-17، وحسم الوحدات الربع الثاني لصالحه بفارق ثلاث نقاط، 38-35.

وحافظ الوحدات على فارق النقاط الثلاث في الربع الثالث، الذي انتهى بنتيجة 63-60.

وفي الربع الرابع الأخير، فرض الوحدات أفضليته، لينجح في حسم المباراة، بفارق 18 نقطة، بنتيجة 92-74.

وسيخوض الفريقان 4 مواجهات أخرى على أقصى تقدير، لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية، علما بأن الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 من أصل 5 مباريات، سيحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي، تغلب الأهلي على الأرثوذكسي، بنتيجة 94-76.

المصدر: وكالات