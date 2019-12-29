رونالدو يحقق أمنية طفل من أصحاب الهمم (فيديو)

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية معه والسلام عليه، في دبي الإماراتية.

ونشر تورجانبيكوف، الذي ولد بدون أرجل، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو، أثناء وصول مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رونالدو، إلى مجمع "ند الشبا" الرياضي في دبي، قبل أن يؤدي بعض الألعاب الاستعراضية مع الطفل الكازاخستاني.

كما نشر رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو وهو يتبادل تمرير الكرة مع الطفل الصغير، وعلق قائلا: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم (علي تورجانبيكوف).. مصدر إلهام حقا".

ويقضي رونالدو حاليا إجازته في دبي، بمناسبة أعياد السنة الميلادية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، كمتحدث في الجلسة الرئيسية.

المصدر: وكالات