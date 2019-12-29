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مهاجم الأهلي المصري يضيع فرصة هدف محقق بغرابة (فيديو)

الرياضة

مهاجم الأهلي المصري يضيع فرصة هدف محقق بغرابة (فيديو)
@AGF_football/Twitter.com
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شهدت مباراة الأهلي المصري وضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تضييع مهاجم أصحاب الأرض، وليد أزارو، فرصة هدف محقق بغرابة.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم الفريق المصري بهدفين دون رد، قدم لاعب الوسط المالي أليو ديانغ، كرة على طبق من ذهب لأزارو، حيث وجد الأخير نفسه أمام شباك خالية، ولكنه عوض وضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك، سددها قوية لتعلو العارضة الأفقية لمرمى نادي بلاتينيوم.

وأثارت هذه اللقطة انفعال مدرب الأهلي، السويسرى، رينيه فايلر، والجماهير التي لم تستوعب كيف ضاعت تلك الفرصة.

وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط لكل منهم، بينما يقبع بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

المصدر: Africans Got Football

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