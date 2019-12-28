مانشستر يونايتد ينجز مهمته أمام مضيفه بيرنلي

تغلب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأحرز ثنائية فريق "الشياطين الحمر" كل من، الفرنسي أنتوني مارسيال، وماركوس راشفورد، في الدقيقتين (44، و90) على الترتيب من عمر المباراة.

وحقق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات