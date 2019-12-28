الاتحاد السكندري يسقط في عقر داره أمام "الدراويش" (فيديو)
خرج نادي الإسماعيلي منتصرا من ملعب مضيفه الاتحاد السكندري (1-0) في ذهاب "الديربي" المصري الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن دور الثمانية للبطولة العربية للأندية "كأس الملك محمد السادس".
ويدين نادي الإسماعيلي "الدراويش" بالفضل في انتصاره للاعبه محمد الشامي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 32 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية.
🎥 من مدينة #الاسكندرية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 28 Aralık 2019
شاهد ⚽ الهدف الاول للإسماعيلي..
⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي..
#الاتحاد_السكندري : 0#الإسماعيلي : 1
- محمد الشامي (32)
ذهاب #دور_8#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/vDvkFC6EbG
وتأجل بذلك حسم تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة لمباراة الإياب التي ستقام في استاد الإسماعيلية، يوم 24 يناير المقبل.
المصدر: وكالات