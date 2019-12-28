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الاتحاد السكندري يسقط في عقر داره أمام "الدراويش" (فيديو)

الرياضة

الاتحاد السكندري يسقط في عقر داره أمام
@UAFAAC
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خرج نادي الإسماعيلي منتصرا من ملعب مضيفه الاتحاد السكندري (1-0) في ذهاب "الديربي" المصري الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن دور الثمانية للبطولة العربية للأندية "كأس الملك محمد السادس".

ويدين نادي الإسماعيلي "الدراويش" بالفضل في انتصاره للاعبه محمد الشامي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 32 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية.

وتأجل بذلك حسم تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة لمباراة الإياب التي ستقام في استاد الإسماعيلية، يوم 24 يناير المقبل.

المصدر: وكالات

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