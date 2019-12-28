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في "يوم الكذب".. بيريز يقنع رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد شتاء

الرياضة

في
Globallookpress
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احتفلت الصحافة الاسبانية بـ"يوم الكذب" في البلاد بنشر خبر حول عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ريال مدريد، خلال موسم الانتقالات الشتوية الذي يبدأ بعد أيام قليلة.

وقال موقع "GOL" الإسباني، في تقرير له إن رئيس ريال مدريد، فلورينتو بيريز، نجح في إقناع الدون بالعودة مرة أخرى إلى صفوف ريال مدريد.

وأضاف أن رونالدو رحب بشدة بارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى، معربا عن شكره لرئيس النادي الملكي.

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وتبين أن "GOL" الإسباني احتفل هكذا بمناسبة يوم الكذب في إسبانيا، الذي يصادف يوم 28 من شهر ديسمبر، وهو مغاير ليوم الكذب العالمي في الأول من أبريل.

وشرعت الصحافة الإسبانية في نشر الأخبار الكاذبة منذ الصباح بهذه المناسبة، كان من بينها إضافة إلى عودة رونالدو، إعلان ريال سوسييداد عن انتقال لاعب ريال مدريد المعار إليه، النرويجي مارتن أوديغارد (21 عاما) إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالطبع كانت هذه أيضا مجرد كذبة.

المصدر: وكالات 

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