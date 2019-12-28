"الإمبراطور الروسي الأخير" يطالب جماهيره بالدعاء له!

وجه المقاتل الروسي الشهير، فيودور يميليانينكو، بطل العالم السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، رسالة لجماهيره عشية نزاله المرتقب ضد الأمريكي كوينتون جاكسون، غدا باليابان.

وكتب يميليانينكو الأكبر، الملقب بـ "الإمبراطور الروسي الأخير"، تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "لقد جرت المراسم الرسمية لعملية الوزن. غدا النزال. أريد صلواتكم المقدسة!".

وأعلن المقاتل الروسي في وقت سابق أن هذا النزال سيكون الأخير بالنسبة له في اليابان، التي خاض فيها 25 مواجهة في مسيرته.

وخسر فيودور يميليانينكو (43 عاما) في آخر نزال له، نهاية يناير الماضي، بالضربة القاضية أمام الأمريكي رايان بيدر، في غضون 35 ثانية فقط، في منافسة على لقب بطل الجائزة الكبرى لمنظمة "بيلاتور - Bellator".

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وتوج المقاتل الروسي خلال مسيرته الاحترافية 8 مرات بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، منها 4 ألقاب في منظمة "Pride FC"، ولقبان في كل من منظمتي "RINGS" و"WAMMA".

في المقابل، توج كوينتون جاكسون (41 عاما) مرة واحدة بلقب بطل منظمة (UFC) الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وحقق 38 انتصارا أيضا، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.

المصدر: وكالات