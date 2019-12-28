رونالدو يلتقي الشيخ حمدان آل مكتوم في دبي (فيديو)

التقى نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال وجوده في الإمارات للمشاركة في فعاليات النسخة الـ 14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ونشر كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مع نجله كريستيانو جونيور والشيخ حمدان، وعلق عليها :"إنه لشيء عظيم دائما أن ألتقي بك يا صديقي".

وكرم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، على هامش إقامة فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، العضو في "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم" العالمية.

شكرًا لكل من حضر وشارك معنا في النسخة الـ 14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي عقد اليوم في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بتنظيم مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "مسرعات مستقبل كرة القدم ." نراكم يوم غد في حفل جوائز دبي جلوب سوكر pic.twitter.com/x1wyBUj3j9 — Dubai Sports Council (@DubaiSC) 28 декабря 2019 г.

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كما تم تكريم زميل رونالدو في المنتخب البرتغالي، جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، ولاعبين آخرين.

وشارك كريستيانو رونالدو في جلسة خاصة تحمل عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو"، عقب انتهاء الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر والتي عقدت تحت شعار "كرة القدم وصناعة المستقبل"، وتحدثت فيها 3 أسماء لامعة: جواو فيليكس، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة والهرسك.

المصدر: وكالات